Пострадавшая от беспилотников семья Болховского микрорайона получила временное жильё: застройщик готов помочь в ремонте их жилплощади

Фото: Роман Жуков

Семья из Болховского микрорайона, чья квартира пострадала в результате атаки украинского беспилотника ночью 3 августа 2024 года, получила временное жильё. Об этом сообщил глава Орловского муниципального округа Роман Жуков.

Напомним, что семья с двумя детьми, проснувшись от удара первого дрона, была вынуждена покинуть свою квартиру. В результате атаки их жильё получило значительные повреждения, и семья осталась без крова.

Застройщик «Орелстрой», взявший на себя ликвидацию последствий атаки, предоставил семье другую двухкомнатную квартиру и готов оказать помощь в ремонте повреждённой жилплощади.