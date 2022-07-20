20 июля 2022



Пострадавших от пожара во Мценске разместят в ПВР

Как мы уже сообщали, сегодня загорелась кровля трехэтажного жилого многоквартирного дома по адресу: город Мценск, ул. Заводская, д. 1. Жертв нет, но медицинская помощь потребовалась одной пожилой женщине – из-за волнения она почувствовала недомогание. Бригада скорой медицинской помощи отвезла ее в Мценскую центральную районную больницу.

В доме полностью сгорела кровля, по визуальному осмотру плит перекрытия верхнего этажа повреждений не обнаружено. В доме нет газоснабжения, жильцы пользуются электрическими плитами, но в ближайшее время электричества в доме не будет. Также в доме отключено водоснабжение.

«Люди в данный момент проживать в доме не смогут, помещения должны просохнуть, для того чтобы можно было восстановить электроснабжение. После проведенного экстренного совещания мы предложили жильцам дома переселиться в пункт временного размещения. В ближайшее время люди смогут забрать из дома вещи первой необходимости», — отметил глава города Мценска Николай Кочетаев. Он особо подчеркнул, что будут приняты все меры для исключения актов вандализма и воровства, в частности, у дома сотрудники МО МВД России «Мценский»установят круглосуточное дежурство.

По факту пожара проводится проверка. Сейчас МЧС и полиция устанавливают причины возгорания.

 

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Опубликовано 20 Июл 2022 в 18:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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