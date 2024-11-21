Появились кадры удара российской баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске: видео

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Сегодня, 21 ноября 2024 года, Вооруженные силы России нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Смотрите видео по ссылке.

Скорость полёта «Орешника» составляет 2-3 километра в секунду, а при атаке он развивает скорость до 10 махов. По предварительным данным, дальность его полёта достигает 5000 километров. В этой конфигурации боевая часть ракеты была заменена с ядерной на фугасную.

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