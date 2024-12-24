Появился новый фигурант дела о поддельных паспортах: им оказался 15-летний подросток

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В деле гостей из Киргизии, запутавшихся в мошеннических схемах с поддельными паспортами и банковскими картами в Орле, возник новый фигурант. Как сообщается в Следственном комитете, ему всего 15 лет, сообщает «Орловские новости».

Напомним, иностранцы перемещались по банкам, оформляя карты, которые затем передавались третьим лицам и использовались для обналичивания средств, полученных преступным путем. Трое взрослых киргизов были задержаны и помещены под стражу.

Новый фигурант подозревается в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельных официальных документов (пункты «а» и «б» части 4 статьи 327 УК РФ). И его также схватили и заключили под стражу.