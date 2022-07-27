27 июля 2022



Поздравляем Леонида Музалевского!

№24 (693) от 27 июля 2022 г.

24 июля отметил свое 62-летие председатель Орловского областного совета народных депутатов, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» Леонид Музалевский. «Орловская среда», пусть и с некоторым опозданием, поздравляет Леонида Семеновича с днем рождения и желает ему здоровья, благополучия, жизненного оптимизма и плодотворной работы на пользу Орловской области.

Заметим, за прожитые годы Леонид Музалевский сумел достичь таких карьерных успехов, которыми в нашем скромном регионе могут похвастаться лишь единицы. Напомним читателям этапы его большого пути.

Музалевский Леонид Семенович родился 24 июля 1960 года в г. Орле

В 1982 г. окончил Орловский строительный техникум; в 1990 г. — Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, а в 1998 г. — Орловскую региональную Академию государственной службы при Президенте РФ.

В трудовой деятельности прошел путь от шофера и механика до гендиректора автотранспортного предприятия.

Избирался депутатом Орловского городского Совета народных депутатов II, III и IV созывов.

С марта по декабрь 2011 г. — председатель Орловского городского Совета народных депутатов.

с 2011 — по настоящее время — Председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

С 2011 г. — секретарь Орловского регионального отделения ВПП «Единая Россия».

Имеет звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», награждён знаком «Почётный автотранспортник», нагрудным знаком «Почётный работник транспорта России», Почётной грамотой и благодарностью Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Почётной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, орденом Дружбы, Почётным знаком Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма», Почётным знаком Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма»,  Орденом Почёта.

 

 

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Опубликовано 27 Июл 2022 в 16:05. В рубриках: Персона. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 60

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