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В Большой Куликовке сгорел сельский дом: два пожарных расчёта участвовали в тушении огня

Светлана Соколова
20 августа 2024
Фото: gorod48.ru

Во вторник, 19 августа 2024 года, около десяти часов вечера, в управление МЧС России по Орловской области поступило сообщение о пожаре в селе Большая Куликовка. Возгорание жилого дома произошло на улице Чкалова. Об этом сообщили представители регионального ведомства.

На место происшествия оперативно выехали два пожарных расчёта. Благодаря их усилиям, огонь удалось потушить.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причины пожара пока неизвестны.

Ранее мы сообщали, что в складском помещении на улице 1-й Курской города Орла произошёл пожар.

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