Пожар в деревне Шишкино: жилой дом и хозпостройка сгорели в огне

Фото ГУ МЧС по Орловской области



В Орловском округе произошло возгорание жилого дома и хозяйственной постройки. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь уже охватил навес с сеном и кровлю жилого дома. Существовала угроза распространения пожара на внутренние помещения жилья. Пожарные оперативно эвакуировали из дома два газовых баллона, предотвратив возможные серьёзные последствия.