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Пожар в деревне Шишкино: жилой дом и хозпостройка сгорели в огне

Анастасия Казакова
18 июля 2024
Фото ГУ МЧС по Орловской области

В Орловском округе произошло возгорание жилого дома и хозяйственной постройки. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь уже охватил навес с сеном и кровлю жилого дома. Существовала угроза распространения пожара на внутренние помещения жилья. Пожарные оперативно эвакуировали из дома два газовых баллона, предотвратив возможные серьёзные последствия.

— В результате пожара сгорел навес с сеном, от огня пострадали хозпостройка и жилой дом. Пострадавших нет,

— сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.
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