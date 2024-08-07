Пожар в деревне Внуково: пострадала 43-летняя женщина

Во вторник, 6 августа 2024 года, около десяти часов вечера, в деревне Внуково Покровского района произошло возгорание деревянной хозяйственной постройки и жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара пострадала 43-летняя женщина. Она была доставлена в Покровскую районную больницу с ожогами. После осмотра медиками её госпитализировали. Хозпостройка полностью выгорела, а огонь повредил веранду дома и частично кровлю. Причина пожара устанавливается специалистами.

За прошедшие сутки на территории Орловской области было ликвидировано шесть пожаров.