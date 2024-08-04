Правила поведения на массовых мероприятиях напомнили жителям Орла

Сегодня, 4 августа 2024 года в преддверии Дня города региональное управление МЧС России напомнило жителям о правилах безопасного поведения во время массовых мероприятий.

Чтобы праздник прошёл без происшествий, рекомендуется заранее изучить пути эвакуации и не надевать одежду, которая может спровоцировать давку. Если вы оказались в толпе, не пытайтесь идти против потока — двигайтесь от центра к краю.

Если вы обнаружили подозрительный предмет, обозначьте его местоположение, отойдите на безопасное расстояние и позвоните по номерам 01, 101 или 112. Родителям также советуют напомнить детям о необходимости заряжать телефон перед выходом из дома, не разговаривать с незнакомцами и сообщать родным о своих планах.