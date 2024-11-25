Правительство РФ утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги в Орловской области

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В воскресенье, 24 ноября 2024 года, стало известно, что правительство Российской Федерации утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на 2025-й и последующие годы. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, со второй половины 2025 года средний индекс по регионам будет варьироваться, пишут newsorel.ru . В Орловской области он составит 11,6%. Кроме того, в документе указаны пределы отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах Орловской области. Они составят 2,3% на вторую половину 2025–2028 годов.

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