Правительство России лишила Орловскую область финансирования на обеспечение качественной питьевой воды

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Кабинет министров произвел перераспределение субсидий, предусмотренных в рамках федерального проекта «Чистая вода». Вопрос касается средств, запланированных на наступающий год.

Десять субъектов Российской Федерации получат дополнительные финансирования в общей сумме 1,4 миллиарда рублей. В то же время, 16 регионов оказываются без уже ожидаемых субсидий, что затрагивает около 1,6 миллиарда рублей.

К сожалению, в числе пострадавших оказалась и Орловская область. Федеральное правительство приняло решение не выделять нашему региону 109 миллионов 358 тысяч 800 рублей, что идет вразрез с первоначальными планами.

Среди соседей по Центральному федеральному округу субсидий лишились также Московская, Калужская, Костромская, Курская и Тверская области, в то время как Белгородская область, напротив, получит дополнительные средства.

Возможно, подобное решение связано с проблемами, возникшими при строительстве станции умягчения воды. Напомним, подрядчик, получив крупный аванс, прекратил выполнение работ, и теперь объект решено законсервировать — станция должна была быть сдана еще в прошлом году, сообщает «Орелград».