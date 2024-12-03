Праздник в Орловской области состоится: названа дата проведения «Губернаторской ёлки»

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В Орловской области официально объявили дату проведения традиционного новогоднего мероприятия для детей — «Губернаторская ёлка». Глава региона подписал соответствующее распоряжение, текст которого опубликован на официальном сайте правительства в 2024 году.

«Губернаторская ёлка» пройдёт 24 декабря в ТМК «ГРИНН». На организацию праздника и других новогодних мероприятий для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из областного бюджета будет выделено 1,6 млн рублей.

На «Губернаторскую ёлку» приглашены дети из социально уязвимых слоёв населения, включая воспитанников школ-интернатов и детских домов. Также на празднике будут присутствовать юные жители Орла, которые проявили себя в учёбе, творчестве или спорте.

Ранее мы писали, что Орловская область присоединяется к всероссийской акции «Ёлка желаний».