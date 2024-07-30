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Предприниматели Орловской области смогут обратиться с жалобами к прокурору и омбудсмену

Лилия Липчанская
30 июля 2024
Фото: m.ru24.net

Прокурор Орловской области 6 августа 2024 года Алексей Тимошин и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Евгений Лыкин проведут встречу с представителями бизнес-сообщества. Мероприятие начнётся в 10:00, на нём будут обсуждаться случаи нарушения прав предпринимателей, сообщает «Вести-Орла«.

По вопросам записи на приём можно обратиться по следующим номерам телефонов:

  • 8 (4862) 40-56-49 — старший помощник прокурора Орловской области Наталья Харыбина;
  • 8-903-637-14-95, 8 (4862) 43-63-89 — дежурный прокурор.
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