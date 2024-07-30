Предприниматели Орловской области смогут обратиться с жалобами к прокурору и омбудсмену

Прокурор Орловской области 6 августа 2024 года Алексей Тимошин и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Евгений Лыкин проведут встречу с представителями бизнес-сообщества. Мероприятие начнётся в 10:00, на нём будут обсуждаться случаи нарушения прав предпринимателей, сообщает «Вести-Орла«.

По вопросам записи на приём можно обратиться по следующим номерам телефонов: