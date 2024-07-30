Предприниматели Орловской области смогут обратиться с жалобами к прокурору и омбудсмену

Прокурор Орловской области 6 августа 2024 года Алексей Тимошин и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Евгений Лыкин проведут встречу с представителями бизнес-сообщества. Мероприятие начнётся в 10:00, на нём будут обсуждаться случаи нарушения прав предпринимателей, сообщает «Вести-Орла«.
По вопросам записи на приём можно обратиться по следующим номерам телефонов:
- 8 (4862) 40-56-49 — старший помощник прокурора Орловской области Наталья Харыбина;
- 8-903-637-14-95, 8 (4862) 43-63-89 — дежурный прокурор.