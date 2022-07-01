Предприятие «Ливнылес» получило спецтехнику и оборудование для восстановления лесов и борьбы с пожарами

Лесохозяйственная техника и оборудование приобретены в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов».

Трактор «Беларус-82.1» пополнил арсенал учреждения, в котором теперь в общей сложности 5 единиц техники, поступившей на службу за 3,5 года реализации регионального проекта. За счет экономии, образовавшейся в ходе проведения торгов на закупку трактора, приобретены косилка-кусторез, корчеватель и триммер.

Косилка-кусторез (основное назначение которой – расчистка площадей, заросших кустарником и мелколесьем) с легкостью срезает кустарник, а также стволы деревьев и пеньки небольших диаметров (до 20 см), одновременно отваливая их в сторону. Она будет использоваться при закладке просек, устройстве лесных дорог, освоении земель под лесные питомники. Корчеватель предназначен для удаления пней.

Специализированная техника и оборудование значительно облегчат борьбу с лесными пожарами.

Напомним, за 3 года реализации регионального проекта автопарк лесного хозяйства Орловской области пополнился 35 единицами техники, среди которых 14 тракторов, 8 автомобилей УАЗ, 3 автомобиля ЛАДА, 7 автомобилей ГАЗ различной модификации, 3 пожарные автоцистерны. Также получено более тысячи единиц специализированного оборудования для лесохозяйственных и лесопожарных работ.