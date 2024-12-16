Председатель Следственного комитета России потребовал привести в порядок дорогу в Спасском

В сердце Следственного комитета прозвучал запрос председателя Александра Бастрыкина к Андрею Чапанову, возглавляющему орловское подразделение, о тщательном расследовании ужасающего состояния дороги в селе Спасское.

«В селе Спасском Орловской области единственный путь, ведущий к селению, перестал соответствовать всяким стандартам: асфальтовое покрытие давно исчезло, и при малейших осадках рыхлое полотно размывается, образуя глубокие ямы и коварные колеи. К тому же, значительный уклон создает угрозу опрокидывания транспортных средств. Хотя местные жители неоднократно обращались с жалобами, более пяти лет никаких мер не принималось», — горестно констатируют в СК.

Чапанову поручено провести собственное расследование и сообщить о результатах. Напомним, что уже более года назад жители Орловского муниципального округа обратились в «Орловские новости», ярко описывая свою бедственное положение. Из-за отвратительного состояния дороги они терпели трудности с вызовом скорой помощи, и местному жителю приходилось на УАЗе доставлять больного до кареты скорой помощи, прежде чем медицинский экипаж смог бы взяться за пациент.

Местные жители даже записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, однако за это время ситуация оставалась без изменений, сообщает «Орловские новости».