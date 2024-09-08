Представители православной церкви не смогли ответить на вопрос о местонахождении старца Илия

Вчера вечером в официальном аккаунте храма во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» появился пост, в котором сообщалось, что «неизвестные личности» в ночь с 4 на 5 сентября 2024 года увезли почитаемого старца Илия, а руководство храма никаких пояснений не получило. Корреспондент «Орелтаймс» попытался выяснить, что стоит за этим сообщением и где сейчас находится духовник патриарха Кирилла. Однако это оказалось невыполнимой задачей.

В посте храма говорится, что в ночь с 4 на 5 сентября на территории «Орловского Колоса» появились две машины. На видеокамерах видно, как четверо мужчин в гражданской одежде и двое мужчин в монашеской одежде без предупреждения руководства и рабочих Орловского Колоса, без уведомления водителя и помощника схиархимандрита Влада (который везде сопровождает старца), въехали на территорию. Они пытались войти в здание резиденции схиархимандрита. Дверь изнутри им открыл килейник батюшки, иеродиакон Кирилл, насельник Введенского ставропигиального мужского монастыря «Оптина Пустынь». На видеозаписях видно, как неизвестные зашли в здание, а затем мужчины в гражданском вынесли схиархимандрита Илия с территории, посадили в автомобиль и уехали.

Позже, как сообщили в храме, водителю и помощнику схиархимандрита позвонили и сообщили, что батюшку Илия увезли насельники Оптиной пустыни.

-С ночи 4 сентября 2024 г. по настоящее время неизвестно, где находится схиархимандрит Илий, с кем и в каких условиях. Официально нашему руководству никаких пояснений дано не было. Помощника Влада не впускают в обитель «Оптины», — говорится в сообщении.

Также в аккаунте храма размещено видео, на котором двое мужчин по ступенькам крыльца на улицу выносят стул с якобы сидящим на нём старцем.

ОрелТаймс связался по телефону с представителем храма «Спорительница хлебов», чтобы оперативно задать уточняющие вопросы по размещённому посту. Однако женский голос сразу заявил, что «батюшка не благословил такие разговоры разговаривать, приезжайте сами сюда». Далее связь оборвалась, а все попытки дозвониться оказались тщетными: телефон отключили.

Пресс-служба Орловской митрополии также не знает, где старец.

-Отец Илий не является клириком орловской епархии, поэтому мы не отслеживаем его местонахождение. Он клирик Оптиной пустыни, — сообщили в митрополии.

Корреспондент ОрелТаймс позвонил в службу безопасности монастыря Оптина пустынь, чтобы получить комментарий от руководства по поводу места пребывания известного старца. На это был получен ответ, что надо «самим приезжать и договариваться о встрече с руководством».

Мы даже пытались дозвониться до пресс-центра патриархии за разъяснениями, но все телефоны молчали. Простой вопрос, который сейчас волнует всех православных верующих Орловщины, так и остался без ответа.

Ранее мы писали, что помощник старца Илия, Геннадий Цурков, арестован на два месяца. Об этом сообщила экс-депутат Орловского областного совета Валентина Остроушко. По её словам, суд в Москве избрал меру пресечения для Геннадия Цуркова — арест на два месяца по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 126 УК РФ «Похищение человека».