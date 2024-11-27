Предварительная версия возгорания Sukhoi Superjet 100 в Турции

Предварительной причиной возгорания Sukhoi Superjet 100 в Турции стали конструктивные особенности самолета: при жесткой посадке стойки шасси могли пробить топливные баки. Таковы предварительные выводы Межгосударственного авиационного комитета.

По словам источника Mash, этот трагический инцидент навевает воспоминания о катастрофе 2019 года в аэропорту Шереметьево. Тогда, после приземления, самолет «запрыгал» по полосе, что привело к пробойникам в топливных баках и страшному возгоранию, унёсшему жизни 41 человека. Согласно данным МАК, шасси Superjet выдерживают перегрузку до 3,75g, и превышение этого лимита создает критические риски.

Два дня назад, вероятно, аналогичный случай произошёл в Анталье из-за ухудшения погодных условий. Пилот, «прижав» самолет к ВВП слишком сильно, вызвал «прыжки», что привело к пробою корпуса и повреждению топливных баков. К счастью, пожарные, оказавшиеся на месте, своевременно ликвидировали огонь.

В МАКе подчеркнули, что в Шереметьевской трагедии высока была давка в проходе, и очевидцы отмечают, что подобное повторилось. За нерасторопность сейчас грозит до двух лет лишения свободы.