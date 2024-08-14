Преподаватель музыки и один из самых опасных педофилов России приговорен к 23 годам тюрьмы строгого режима

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Российский суд вынес приговор одному из самых опасных педофилов в стране — Евгению Полежаеву, который был признан виновным в совершении 107 эпизодов насильственных действий в отношении несовершеннолетних во время работы преподавателем музыки в Свердловской области.

Евгений Полежаев, приехавший в Россию из Казахстана, обосновался на Урале, где местные власти помогли ему построить дом и устроиться на работу в средней школе села Кузино. За несколько лет он стал известной фигурой в округе, организовывая концерты, выступая на них и создав музыкальную студию «7 нот», где преподавал музыку в основном мальчикам от 10 до 13 лет.

Однако, под предлогом обучения игре на музыкальных инструментах и вокалу, Полежаев совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетних, снимая все на камеру. Жертвам он внушал, что подобные действия необходимы для достижения успеха на большой сцене.

Полицейское расследование началось после жалобы одного из пострадавших, который рассказал о домогательствах своим родителям, и те обратились к правоохранителям. В результате судебного процесса Полежаев был приговорен к 23 годам тюрьмы строгого режима. По делу были зафиксированы 26 эпизодов сбора сведений о частной жизни и 107 эпизодов насильственных действий.