7 сентября 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у страны имеются все необходимые ресурсы для вытеснения ВСУ из Курской области. По словам Пескова, Россия располагает достаточными силами и средствами для защиты Курской и Белгородской областей, сообщает РИА Новости.

Ранее, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума-2024, президент России Владимир Путин подчеркнул важность задачи по изгнанию противника с российской территории. В ответ на вопрос о наличии достаточных ресурсов для выполнения этой задачи Песков подтвердил: «Да, у нас их достаточно», пишет kursk.com.