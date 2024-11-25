Президент России упростил процедуру оформления прав собственности на машино-места в паркингах

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает процедуру оформления прав собственности на машино-места в паркингах, находящихся в общей долевой собственности. Это решение призвано защитить интересы владельцев парковочных мест и сделать процесс регистрации более прозрачным и эффективным. В субботу, 23 ноября 2024 года, на портале официального опубликования правовых актов появился текст документа.

Закон разработан с учётом постановления Конституционного суда от апреля 2023 года. Теперь владельцы автомобилей могут быть уверены в защите своих прав на машино-место. Если один из совладельцев против или их слишком много, владелец доли может выделить своё место в отдельный объект недвижимости. Раньше для этого требовалось согласие каждого из участников долевой собственности.

Согласно новому закону, собственник может обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана с чёткими границами машино-места. Инженер должен получить доступ к проектной документации здания и составить план, подтверждающий долю в собственности. Также необходимо опубликовать извещение о выделении машино-места с контактными данными владельца, информацией о себе, схемой машино-места и сроками подачи возражений.

Если остальные владельцы не согласны с планом, они могут подать мотивированные возражения. В случае отсутствия оснований возражения рассматриваться не будут. Регистрация машино-места будет произведена, если возражения отсутствуют или их удалось оспорить.

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