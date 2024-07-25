Президент России Владимир Путин наградил главу орловского райпо Антонину Писареву медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

В Орле 22 июля 2024 года предидент России Владимир Путин наградил главу орловского райпо Антонину Писареву медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что награда присуждена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Антонина Писарева уже 28 лет занимает должность председателя совета Малоархангельского районного потребительского общества. Всего же в сфере потребительской кооперации она проработала около 50 лет.

Также Писарева является почётным гражданином Малоархангельского района.