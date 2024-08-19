Президент России Владимир Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. В аэропорту президента встретила рота почётного караула, а у трапа расстелили ковровую дорожку. В честь визита Путина в аэропорту Баку вывесили флаги России и Азербайджана. Встречали российского лидера первый заместитель премьер-министра Азербайджана Якуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы и посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. Представители Азербайджана приветствовали Путина на русском языке.

После этого глава государства проследовал по ковровой дорожке к ожидавшему его президентскому лимузину «Аурус». Затем в резиденции азербайджанского лидера состоялся неформальный ужин Путина с президентом Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан Алиевой.

Сегодня, 19 августа 2024 года, ожидается участие главы государства в церемониях возложения венка к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к монументу «Вечный огонь». После этого состоится официальная встреча Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в резиденции «Загульба». Политики проведут беседу и переговоры в расширенном составе.