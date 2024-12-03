Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел военное положения в стране: причины

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Сегодня, 3 декабря 2024 года, после экстренного совещания, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения. Глава государства подчеркнул, что это вынужденная мера, которая позволит защитить конституционный порядок страны от возможных посягательств, пишет SHOT.

-Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы подавить северокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок, — заявил глава государства.

Министерство национальной обороны подтвердило проведение совещания с участием ключевых командующих вооружёнными силами.

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