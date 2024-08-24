Президентская академия в Орле отправила в зону СВО мотоциклы, квадроциклы, дизельные генераторы и другую гуманитарную помощь

В конце августа 2024 года Президентская академия в Орле, совместно с партнерами, отправила российским бойцам в зону СВО большую партию гуманитарной помощи. В состав груза вошли семь мотоциклов, два квадроцикла, дизельные генераторы, пульты для управления и расходные материалы для изготовления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также ноутбуки.

— В условиях боевых действий мотоциклы являются востребованной техникой для выполнения различных тактических задач. Они позволяют быстро проводить разведку, доставлять небольшие грузы, а также осуществлять оперативное перемещение бойцов. Это уже вторая партия мотоциклов для наших бойцов, в июле мы отправили восемь штук, — отметил директор Президентской академии в Орле Павел Меркулов.

В сборе гуманитарного груза приняли участие Президентская академия в Орле, коллектив АО «Агрофирма Мценская», коллектив ООО СЗ «Холиконинвест», Алексей Шалыгин и Антон Перелыгин. Мототехника была приобретена в одном из орловских специализированных магазинов. Владелец магазина Антон Перелыгин присоединился к сбору гуманитарного груза впервые и передал на фронт одну единицу техники, блиндажные свечи и несколько десятков тактических покрывал с защитой от тепловизора. Об этом сообщил Уездный город Ливны.

— Отправной точкой для меня стало изготовление блиндажных свечей. Я живу в частном доме и для этого есть все необходимое. Свечи начал делать еще зимой и сейчас продолжаю. В решении помогать нашим бойцам меня поддерживает семья, отец – военный в отставке. Передаю ребятам мотоцикл, свечи, а также одеяла противотепловизорные, которые помогут их обезопасить. Буду помогать и дальше, — поделился Антон.

Гуманитарный груз уже доставлен до места назначения в одно из воинских подразделений на Харьковском направлении.

Ранее мы сообщали, что в Орле объявлен сбор инвалидных колясок, организованный центром «Патриот-57».