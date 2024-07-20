Прибывает «Поезд Победы»: у орловцев есть три дня чтобы бесплатно посетить выставку

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Жители Орла смогут посетить уникальную выставку «Поезд Победы», которая пройдет на следующей неделе, с 22 по 24 июля 2024 года. Об этом сообщает администрация региона.

Посетить экспозицию можно бесплатно. Время работы выставки: в понедельник — с 12:00 до 19:00, а во вторник и среду с 10:00 до 19:00 . Последние группы будут запущены в 18:20.

Для посещения выставки необходимо получить бесплатный билет на сайте проекта поездпобеды.рф. Регистрация откроется за сутки до прибытия поезда. На выставку не допускаются дети младше 6 лет, даже в сопровождении родителей. Дети от 6 до 11 лет могут посетить выставку только с родителями или законными представителями. Для детей старше 12 лет посещение доступно без сопровождения взрослых.

«Поезд Победы» — это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещённая в движущемся поезде. В 10 тематических вагонах представлены события и вехи Великой Отечественной войны. Современные технологии помогают воссоздать историческую реальность.