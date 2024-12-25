Причиной сегодняшнего взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе стал беспилотник: новые подробности

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Сегодня, 25 декабря 2024 года, Орловская среда писала, что утром во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошёл взрыв. По уточненным данным произошел взрыв беспилотного летательного аппарата. Информацию подтвердили Министерство обороны и глава Северной Осетии. БПЛА врезался в торговый центр «Алания Молл». Смотрите видео по ссылке.

Согласно сообщениям очевидцев, дрон, вероятно, пытался атаковать местную телевышку, однако в итоге столкнулся с ТЦ. В результате взрыва была разрушена детская парикмахерская. Версия о том, что причиной инцидента стал взрыв бытового газа, не подтвердилась, пишет SHOT.

Ранее мы писали, что в городе Актау произошло крушение пассажирского самолёта, выполнявшего рейс из Баку в Грозный: 12 человек доставлены в больницу.