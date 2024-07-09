Природный заповедник «Корсунский» пополнился благородными оленями

В Верховском районе Орловской области обосновались новые представители благородных оленей. Эти животные были перевезены из Ростовской области и размещены в природном заповеднике «Корсунский». Об этом поделился исполняющий обязанности руководителя Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Сергей Гнеушев в начале июля 2024 года.

На недавнем совещании в обладминистрации Гнеушев сообщил, что в заказнике «Корсунский» теперь обитает шесть благородных оленей, которые привели потомство. Кроме того в Орловской области увеличивается популяция косуль европейских и лосей.