Привычки, которые ведут к ожирению: советы эндокринолога

Эндокринолог Анна Гончарова проливает свет на растущее число людей, страдающих от лишнего веса. В своем комментарии, опубликованном «Узнай.ру», она подчеркивает, что главной причиной этого явления является разнообразие высококалорийной и легкоусвояемой пищи на фоне снижения физической активности, сообщает newsorel.ru.

Это стало подлинной неинфекционной пандемией нашего века, особенно в условиях повышенного социального и эмоционального стресса, испытываемого большинством людей. Для многих переедание стало способом убежать от негативных эмоций и получить мгновение удовольствия, — отмечает Анна Гончарова.

Врач также обращает внимание на связь между ожирением и рядом серьезных заболеваний, таких как гипертония, жировая болезнь печени, вторичный гиперпаратиреоз и инсулинорезистентность.