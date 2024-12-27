Проблема с инсулином в Орловской области: жалобы населения

В ходе вечернего эфира главы региона в социальных сетях 25 декабря орловцы вновь подняли тревогу о проблемах с лекарственным обеспечением. Вновь раздались гневные голоса, каждый из которых отражал страдания людей. Беременная женщина поделилась своей бедой: «Я не получила ни инсулин, ни тест-полоски, ни расходные материалы для помпы, ни нмг Либра 2».
«Когда же этот кошмар наконец закончится?!» – с отчаянием спрашивают орловцы.
Андрей Клычков дал указание своему заместителю по социальному блоку Олегу Ревякину и главе департамента здравоохранения Александру Альянову «по фамилиям выписать» тех, кто остался без необходимых лекарств, сообщает «Орелград».
«Завтрашний день должен быть отработан. Во всю аптечную сеть распределён инсулин. Все поручения даны. Более того, 20-го у нас была новая поставка. Поэтому прошу провести эту работу», – подчеркнул Клычков, призывая к действию в надежде на скорейшее разрешение ситуации.