Проблема с инсулином в Орловской области: жалобы населения

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В ходе вечернего эфира главы региона в социальных сетях 25 декабря орловцы вновь подняли тревогу о проблемах с лекарственным обеспечением. Вновь раздались гневные голоса, каждый из которых отражал страдания людей. Беременная женщина поделилась своей бедой: «Я не получила ни инсулин, ни тест-полоски, ни расходные материалы для помпы, ни нмг Либра 2».

«Когда же этот кошмар наконец закончится?!» – с отчаянием спрашивают орловцы.

Андрей Клычков дал указание своему заместителю по социальному блоку Олегу Ревякину и главе департамента здравоохранения Александру Альянову «по фамилиям выписать» тех, кто остался без необходимых лекарств, сообщает «Орелград».