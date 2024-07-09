Проблема с медиками в детских лагерях Орловской области решена: помогли путевки для их детей

На собрании облправительства 8 июля 2024 года глава департамента образования Орловской области Ирина Патронова рассказала о решении проблемы дефицита медработников в детских лагерях. Таким решением из сложившейся ситуации стали путевки для их детей.

Она признала перед коллегами, что недостаток персонала действительно существовал. И указала на низкую заработную плату как на основную причину. Ведь в специализированных учреждениях медики зарабатывают гораздо больше.

— И департамент здравоохранения, и департамент образования практически вынужден в индивидуальном порядке разговаривать с каждым медиком, привлекать их возможностью получения путевок для своих детей, — рассказала Ирина Патронова.

Кадровый вопрос в медиках, по ее словам, в детских лагерях теперь закрыт.