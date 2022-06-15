Проблемы с арифметикой? Или с совестью?





№20 (689) от 15 июня 2022 г.

В прошлом номере «Орловская среда» опубликовала материал о варварской вырубке деревьев возле КДЦ «Металлург», что вызвало неподдельное возмущение горожан. Через два дня после нашей публикации (и более ранних публикация в других СМИ и соцсетях), мэрия Орла соизволила официально прокомментировать происходящее. Сам мэр Парахин, разумеется, отмолчался. Отдуваться пришлось главному архитектору Орла Владимиру Плотникову.

По словам Плотникова, в мэрии, оказывается, «понимали, что, к сожалению, ряд деревьев пойдёт под снос, но в большинстве своём это больные, сухостойные или аварийные деревья. Здоровые и редкие деревья – например, голубые ели, — безусловно, сохраним и обыграем интересными арт-объектами! Мы не рубим деревья ради благоустройства – мы адаптируем благоустройство под существующую дендрологию», — заявил Плотников.

Мы считаем это заявление как минимум лукавым, а как максимум – циничным. Поскольку, по информации той же мэрии, у КДЦ «Металлург» в рамках так называемого благоустройства территории запланировали вырубить 337 деревьев, из них – внимание! – всего 20 больных, 13 сухих и усыхающих, восемь аварийных деревьев и три сорняка. Если это называется «в большинстве больные, сухостойные и аварийные», то у главного архитектора плохо с арифметикой. Или с совестью. Впрочем, горожане, не первый год наблюдающие, как массово уничтожаются зеленые насаждения на улицах города, таким заявлениям давно не верят. И чиновники это знают. Но все равно что-то комментируют и уверяют, что варварство – это не варварство, а благоустройство, и что осуществляется оно во имя и на благо.

Кстати, аналогичным образом «лесорубы» действуют не только в Орле. Похожая история недавно произошла в Мценске, где процессом вырубки деревьев в городском парке заинтересовалась прокуратура. Об этом 8 июня в соцсети ВК рассказал депутат Орловского облсовета, руководитель фракции Справедливая Россия – За Правду Руслан Перелыгин.

https://vk.com/rvperelygin

«Массовый спил деревьев в городском парке Мценска встревожил местных жителей. Они обратились к депутатам фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Мценском горсовете, — сообщил Перелыгин. — Мценские депутаты в свою очередь совместно с руководителем Центра защиты прав граждан Ильей Хомкиным и со мной направили запрос в областную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

Выяснилось, что должны были вырубить аварийные деревья в рамках проведения работ по благоустройству парка в строгом соответствии с планом. После завершения работ планируется восстановить зелёный фонд, высадив 290 деревьев и кустарников.

Самое интересное, что в ходе проведения прокурорской проверки было выявлено огромное количество процедурных нарушений. Комиссионное обследование зеленого фонда проводилось в отсутствие специалиста в сфере лесного хозяйства, не выполнялись необходимые мероприятия при обследовании деревьев, их рубка осуществлялась без разрешений, отсутствовал контроль за проведением работ по сносу. Получается, наряду с действительно аварийными насаждениями могли вырубить и здоровые.

В итоге главе Мценска объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства. Кроме того, направлена информация для проведения проверки на наличие фактов самоуправства при выполнении работ по сносу деревьев и решения вопроса о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности».

Добавим, что «Орловская среда» также обратилась в прокуратуру области с просьбой провести проверку по факту массового сноса зеленых насаждений на территории КДЦ «Металлург». Аналогичные обращения направили в надзорные органы и обычные жители города Орла. А орловчанка Галина М-ва, которая одной из первых забила тревогу, обнаружив срубленные у ДК деревья, написала еще и в приемную президента, откуда ее обращение направили на рассмотрение в прокуратуру. Мы очень надеемся, что прокурор Орловской области Алексей Тимошин возьмет проведение проверки по данному инциденту на личный контроль и примет меры прокурорского реагирования, чтобы впредь подобное варварство было невозможно. Хотя загубленных деревьев уже, конечно, не вернуть…