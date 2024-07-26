Проблемы с льготными лекарствами могут повториться осенью предполагает Клычков

Андрей Клычков, губернатор Орловской области, 25 июля 2024 года предупредил о возможных проблемах с обеспечением льготников необходимыми медикаментами в осенний период. Это заявление было сделано на совещании с главами муниципалитетов.

Клычков также обратился к Владимиру Николаеву, исполняющему обязанности главы департамента здравоохранения, с вопросом о контракте на поставку лекарств стоимостью 23 миллиона рублей. Эти препараты предназначены для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Николаев ответил, что письмо уже отправлено, но ответа от Минздрава пока нет. Он добавил, что они находятся в ожидании решения и поддерживают связь с представителями министерства.

Губернатор призвал ускорить процесс и напомнил, что лето скоро закончится. Он подчеркнул, что проблемы с лекарствами часто возникают ближе к концу года, сообщает «Орловские Новости«.