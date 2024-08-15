Проблемы с выпуском автобусов на линию у орловского ТТП

Сотрудники МУП «ТТП» в августе 2024 года, анонимно сообщили изданию «ОрелТаймс», что значительная часть подвижного состава предприятия находится в плохом состоянии. Даже относительно новые транспортные средства начали приходить в негодность.

На предприятии наблюдаются проблемы не только с электротранспортом, который доживает свой век, но и с автобусами. По словам сотрудников, более 60% ЛиАЗов и более 70% ПАЗов требуют ремонта. При этом денег на ремонт и обслуживание почти нет.

Собеседник рассказал, что несколько ЛиАЗов регулярно простаивают из-за нехватки средств на техническое обслуживание. На линию выходит около 10 ПАЗиков и чуть больше 15 ЛиАЗов. В штате более 100 водителей, которые приходят на работу и просто сидят без дела.

Стоит напомнить, что вскоре планируется временное закрытие движения трамваев в Железнодорожном районе Орловской области. Заменить их собираются автобусами, но есть проблема: для этого потребуется 12 автобусов, а у предприятия на линию и 10 не выходит. Где взять ещё 12? Придётся снимать отовсюду, и всё равно не хватит.

Работники предприятия отмечают, что за последнее полугодие ситуация становится только хуже. Назначение нового директора-финансиста хронических проблем предприятия не решило.

-Всё упирается в деньги, а их всё меньше и меньше. Назначили нам, как говорилось, грамотного финансиста, а толку никакого, всё стало только хуже. Раньше директор не такая грамотная была, но такого бардака не было, — подытожил работник предприятия.

При этом предприятие продолжает регулярно получать деньги из городского бюджета. Однако, по словам самого директора, все они уходят на покрытие долгов. И, по всей видимости, на прохождение ТО и мелкий ремонт транспорта уже почти не остаётся. Хотя сам транспорт, если бы работал, мог бы приносить в казну предприятия деньги. Вот такой замкнутый круг.

Напомним, что орловские транспортные чиновники заявили о подготовке к вступлению в федеральные программы, которые смогут улучшить ситуацию с общественным транспортом в областной столице. Но с тех пор никаких подвижек в этом направлении так и не случилось, сообщает «Орелтаймс».