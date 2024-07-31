Проблемы с YouTube: операторы связи предупреждают о возможных сбоях

Пользователи мобильной связи от МТС и «Билайн» получили уведомления о возможных проблемах в работе YouTube 3 1 июля 2024 года.

Представители МТС утверждают, что сбои происходят по причинам, не зависящим от компании. В свою очередь, «Билайн» связывает неполадки с устаревшим оборудованием на стороне YouTube.

МТС предупреждает своих абонентов через робота при звонке на горячую линию, а «Билайн» — через техническую поддержку.

Ранее депутат Александр Хинштейн подтвердил замедление работы YouTube в России. Он сообщил, что к концу недели скорость загрузки видео снизится до 40%, а ещё через неделю — до 70%.

Хинштейн уточнил, что это касается только десктопной версии YouTube, но предупреждения от операторов связи указывают на возможные проблемы и на мобильных устройствах.