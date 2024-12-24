Процедура наращивания ресниц закончилась для девушки из Чувашии госпитализацией из-за отёка Квинке

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Девушка испытала серьёзный отёк Квинке и попала в больницу после наращивания ресниц в Чувашии. Инфекция, проникшая в организм, вызвала у неё одновременно и аллергическую реакцию.

Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, жительница Новочебоксарска обратилась к частному мастеру, работающему в арендованном кабинете. На следующий день после процедуры её глаза покраснели и загноились. Пытаясь разобраться в произошедшем, она посетила офтальмолога, который назначил капли и диагностировал инфекцию. Вскоре у девушки началась аллергическая реакция: возник отёк Квинке, она испытывала тошноту и затруднённое дыхание. Врачи ввели ей гормональные препараты и госпитализировали, подтвердив инфекционный процесс в организме. Когда отёк стих, и ей разрешили снять наращённые ресницы, врачи прописали новые капли, но они лишь ухудшили её состояние.

По иронии судьбы, сама пострадавшая была мастером по наращиванию ресниц и проходила эту процедуру на протяжении шести лет, не сталкиваясь ранее с подобными реакциями. Она предполагает, что причина кроется в халатности специалиста, обработавшего инструменты. Мастер признал свою вина и продолжает поддерживать связь с девушкой.