Продажа недвижимости может привести к блокировке средств на 7 дней: новые правила для жителей Орла

В Госдуме Российской Федерации был найден способ противостоять мошенническим схемам, возникающим при продаже недвижимости. Депутаты выдвинули предложение о заморозке средств на срок в семь дней после завершения сделки.

Как сообщает издание «Известия», заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева направила соответствующее письмо главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной. В письме депутат призывает рассмотреть возможность заморозки средств, поступающих от продажи квартир и домов, на этот срок.

Разворотнева объясняет, что в настоящее время активно действуют мошеннические схемы, когда злоумышленники, выдавая себя за работников ФСБ, под предлогом участия в секретных операциях вынуждают граждан распрощаться с их недвижимостью. Гражданам обещают, что сделка фиктивна и скоро их собственность будет возвращена, однако в конечном итоге они остаются и без денег, и без жилья.

По мнению депутата, заморозка средств может стать эффективным инструментом в борьбе с такими мошенничествами, сообщает «ОрелТаймс».