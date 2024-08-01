Продажи игровых консолей в России выросли почти на 100%: PlayStation 5 лидирует

Фото с сайта: oxsy.ru

Игровые консои становятся всё более популярными в России. Продажи в первом полугодии 2024 года выросли на впечатляющие 97% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это связано с несколькими факторами:

снижением цен на некоторые модели;

возобновлением поставок из Китая;

интересом к играм на физических носителях из-за появления русской локализации и ограничений онлайн-магазинов.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», объём рынка за январь–июнь 2023 достиг 15,5 млрд рублей — это 704 тысячи проданных устройств. Лидером стала PlayStation 5: её продажи в денежном выражении составили 73% от всего рынка, а в штуках — 31%. Рост составил 17% и 16% соответственно. А вот у Xbox и Nintendo дела идут хуже: доля первой в плане количества составила 5,7%, второй — 4,5%.

Это говорит о том, что рынок игровых консолей продолжает расти, и интерес к ним не ослабевает.