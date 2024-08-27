В организме Александра Липатова, который выбросил из окна жену с младенцем, алкоголя и наркотиков не обнаружено: новые подробности жуткого происшествия в московском ЖК «Лефортово парк»

В организме Александра Липатова, который 25 августа 2024 года выбросил из окна жену с младенцем в ЖК «Лефортово парк», не обнаружили следов алкоголя и наркотиков. Как сообщает Mash, анализы показали только наличие антидепрессантов и женских послеродовых гормональных препаратов.

Сейчас мужчина находится в психиатрической больнице. После трагедии он впал в кому, но врачи смогли привести его в сознание. У него диагностировали психоз, поэтому допросить его пока невозможно.

Со слов самого Александра, причиной срыва стали недосып и переработки на работе. Он рассказал, что последнее время много времени проводил на службе, занимаясь новым проектом. Перед трагедией ему стало казаться, будто за ним следят. Из-за навязчивых мыслей он не смог уснуть ночью. А утром услышал голоса, которые говорили, что его жена — демон, а ребёнок — сын сатаны, их нужно убить.

Врачи диагностировали у мужчины острое психотическое расстройство с признаками шизофрении, осложнённое нарушением когнитивных функций. Проблемы с психикой у Александра начались ещё 5 лет назад в Барнауле — тогда он проходил лечение в местной психиатрической клинике.

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