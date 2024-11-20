Проект Банного моста разрабатывают в Орле: где?

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В Орле приступили к проектированию утраченного Банного моста, сообщили в городской администрации, сообщает newsorel.ru.

Вопрос о планах по Банному мосту орловец задал под пятничным эфиром губернатора. «Проектируем», — лаконично ответила администрация.

Напомним, в феврале 2024 года в рамках пресс-конференции губернатор Андрей Клычков анонсировал проектирование Банного моста. Глава региона заявил, что мост станет пешеходным. Его построят с выходом к памятнику Тургеневу.

Банный мост в Орле хотят построить уже несколько лет. По задумке, он должен соединить Советский и Железнодорожный районы города. Инициатива была заморожена, когда Красный мост встал на реконструкцию. В 2021 году губернатор заявил, что после ремонта этого объекта можно будет возобновить вопрос строительства Банного моста.