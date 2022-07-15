Проект нового выезда из Зареченского микрорайона доделают к зиме

К 30 ноября 2022 года должна быть завершена разработка проектно-сметной документации для ул. Витольда Почернина. Она соединит Зареченский микрорайон с Орловским муниципальным округом и послужит дополнительным, третьим выездом. По информации УКС, основная работа проектировщика завершена, и на следующей неделе пакет сведений направят на экспертизу.

Сегодня ул. Витольда Почернина существует в виде самостроя: от ул. Зеленина к Орловскому муниципальному округу тянутся бетонные плиты. А дальше – поле. Всего между двумя муниципалитетами — ул. Зеленина в Зареченском районе Орла и ул. Царёв брод в Орловском муниципальном округе — 855 метров. Их предстоит превратить в улицу в жилой застройке.

Движение по ул. Витольда Почернина планируется двухполосное, уточняют в УКС. Каждая полоса по 3,5 м, плюс по 2 м тротуаров и по 1,5 м велодорожек с каждой стороны. Закладывается и зелёная зона шириной 19 м, в том числе 14,5 м для прокладки коммуникаций.

Дорога частично пролегает по частным земельным участкам. До начала строительства – а это 2023 год, – их предстоит принять в муниципальную собственность. Процедурой изъятия сейчас активно занимается управление градостроительства администрации Орла.

Тротуар ул. Витольда Почернина будет выполнен из плитки, дорога – из асфальтобетона. Расчётная скорость движения – 50 км/ч. Вдоль всей улицы установят освещение и ограждения.

Проектировщики уточняют, что строительство потребует почти восемь месяцев кропотливой работы. После того, как документация пройдёт экспертизу, планируется объявить поиск подрядчика.

Зареченский микрорайон – не единственный в Орле, который стоит в пробках в часы пик, но лишь по нему пока вопрос не решён. Остальные густонаселённые кварталы всё-таки удалось разгрузить: Новую Ботанику – за счёт ремонта Маслозаводского переулка и расширения выезда по пер. Пищевому, а Болховский микрорайон – за счёт ремонта Болховского шоссе и регулировки светофора на пересечении Болховского шоссе и ул. Раздольной, — заявили в пресс-службе городской администрации.