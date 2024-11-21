Проезд в общественном транспорте Орла станет дороже

Фото: fotobus.msk.ru

В городской администрации вновь подняли вопрос о стоимости проезда в общественном транспорте Орла. На заседании комитета горсовета по экономической политике, состоявшемся 21 ноября 2024 года, обсудили необходимость пересмотра тарифов на пассажирские перевозки.

Окончательное решение будет принято городскими депутатами на сессии, которая пройдёт 27 ноября, пишет newsorel.ru. Ожидается, что с начала 2025 года проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах в пределах города составит 32 рубля при оплате наличными и 29 рублей — банковской картой.

Ранее мы писали, что на железнодорожном вокзале Орла начал работу Центр трудоустройства в РЖД.