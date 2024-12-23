«Прогноз неутешительный»: в ближайшее время россиян ждут серьезные трудности — что предрек экономист

В последние недели курс рубля по отношению к другим валютам значительно упал, и эксперт в области экономики Максим Кривелевич объясняет, что этому способствуют несколько факторов.

Снижение рубля в конце года является закономерным явлением и отражает глобальные экономические тренды. Высокая инфляция и традиционное увеличение бюджетных расходов в конце года приводят к росту предложения рублей на рынке, в то время как предложение долларов остается ограниченным. Это создает давление на курс рубля.

Импортеры также активно закупают товары перед праздниками, что увеличивает спрос на валюту. В условиях валютного паритета падение рубля затрагивает все валюты, что усугубляет ситуацию на рынке.

Центробанк России не может кардинально изменить ситуацию, так как традиционные методы, такие как повышение ключевой ставки, были использованы для других целей. Регулятор решил отказаться от покупки валюты, чтобы не ухудшать положение.

Кривелевич также упоминает, что новый пакет санкций против российских банков, включая Газпромбанк, затрудняет валютные операции и снижает приток долларов в экономику, что создает дефицит валюты. В то же время растущий спрос на импортные товары, такие как электроника, добавляет дополнительное давление на рубль.

Эксперт предупреждает, что высокая инфляция и падение рубля отразятся на всех гражданах. Он советует пересмотреть свои расходы и быть готовыми к трудностям, подчеркивая важность сохранять спокойствие и находить позитив даже в сложных условиях.