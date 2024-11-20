Прогноз от Набиуллиной: что ждёт ключевую ставку и инфляцию в ближайшие годы?

Набиуллина впервые озвучила прогноз по ключевой ставке и инфляции на ближайшие годы. Предполагается, что они будет снижаться, сообщает t.me/bloodysx.

Эльвира Набиуллина представила в Госдуме прогноз Банка России на ближайшие годы.

Из него следует, что:

В 2025 году ключевая ставка составит от 17 до 20% (сейчас 21%), а инфляция — 4,5-5%.

Ожидается, что в последующие годы инфляция останется в пределах 4%, а ключевая ставка к 2027 году упадёт до 7,5-8,5%.

Спикер ГД Вячеслав Володин, увидев эти цифры и выслушав доклад Набиуллиной, сказал, что через год они с главой ЦБ снова встретятся и если результаты будут сильно отличаться от прогнозов, то у депутатов будут вопросы:

Это очень ответственное решение, заявление с которым выступает председатель ЦБ перед депутатами. Уважаемые коллеги, мы с вами понимаем, что на будущий год вновь состоится встреча и будем заслушивать основы единой денежно-кредитной политики и вот этот прогноз, если вдруг не будет сбываться, понятно, закончится вопросами.

Попутно Володин отругал депутата-коммуниста Коломейцева, который кричал что-то Набиуллиной с места и предлагал подогнать ему броневик.