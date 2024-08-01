Пройти медицинский осмотр и получить первую помощь в Новосильском районе стало проще: открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Фото: сайт правительства Орловской области

В Новосильском районе Орловской области появился новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Он расположен в деревне Одинок и представляет собой современное модульное здание, оборудованное всем необходимым для оказания медицинской помощи. Об этом сообщили в правительстве Орловской области в конце июля 2024 года.

Руководить работой пункта будет Анастасия Свешникова — опытный специалист с большим стажем работы в хирургическом отделении районной больницы. Теперь жители деревни смогут получать квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы своего населённого пункта.

В новом ФАП можно будет сделать необходимые уколы, пройти медицинский осмотр и получить первую помощь. Это особенно важно для жителей отдалённых районов, где доступ к медицинским услугам может быть ограничен.