Прокуратура через суд заставила администрацию Орла расселить людей из аварийного дома

Прокуратура Железнодорожного района Орла провела проверку по обращению жителей дома № 40 по ул. Гайдара. Жители пожаловались в надзорное ведомство на нарушение их жилищных прав. В ходе проверки было установлено, что Орловской городской межведомственной комиссией этот дом еще в декабре 2013 г. признан аварийным и подлежащим сносу. Постановлением администрации Орла первоначальный срок переселения жителей дома был установлен на 2019 год. Однако потом срок переселения перенесен аж на 2024 год.

По мнению прокуроров, в нарушение действующего законодательства органами власти не приняты надлежащие меры по обеспечению безопасных условий проживания в этом доме. Для защиты жилищных прав граждан прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании администрации города Орла обеспечить их жилым помещением. Районный суд встал на сторону прокуратуры, но городские чиновники обжаловали это решение. Суд второй инстанции подтвердил правоту людей в погонах. На администрацию Орла возложена обязанность предоставить жителям аварийной многоэтажки благоустроенное жилое помещение.