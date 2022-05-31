31 мая 2022



Прокуратура через суд заставила администрацию Орла расселить людей из аварийного дома

Прокуратура Железнодорожного района Орла провела проверку по обращению жителей дома № 40 по ул. Гайдара. Жители пожаловались в надзорное ведомство на нарушение их жилищных прав. В ходе проверки было установлено, что Орловской городской межведомственной комиссией этот дом еще в декабре 2013 г. признан аварийным и подлежащим сносу. Постановлением администрации Орла первоначальный срок переселения жителей дома был установлен на 2019 год. Однако потом срок переселения перенесен аж на 2024 год.

По мнению прокуроров, в нарушение действующего законодательства органами власти не приняты надлежащие меры по обеспечению безопасных условий проживания в этом доме. Для защиты жилищных прав граждан прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании администрации города Орла обеспечить их жилым помещением. Районный суд встал на сторону прокуратуры, но городские чиновники обжаловали это решение. Суд второй инстанции подтвердил правоту людей в погонах. На администрацию Орла возложена обязанность предоставить жителям аварийной многоэтажки благоустроенное жилое помещение.

 

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Опубликовано 31 мая 2022 в 15:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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