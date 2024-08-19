Прокуратура добилась выдачи ребёнку-инвалиду из Орловской области медизделий

Мценская межрайонная прокуратура Орловской области провела проверку соблюдения законодательства в сфере льготного лекарственного обеспечения. По её итогам ребёнок-инвалид был обеспечен необходимыми медицинскими изделиями 19 августа 2024 года.

Надзорным органом установлено, что ребёнок с диабетом не был своевременно обеспечен устройствами для инфузии и резервуарами к инсулиновой помпе.

-Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на региональный Департамент здравоохранения обязанности обеспечить его необходимыми медицинскими изделиями, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Судом требования прокурора были удовлетворены. После вмешательства надзорного ведомства права несовершеннолетнего восстановлены, сообщает «Орелтаймс».