Прокуратура нашла нарушения при сносе деревьев возле КДЦ «Металлург»

По публикациям СМИ по фактам вырубки деревьев на территории, прилегающей к КДЦ «Металлург», прокуратурой Орловской области была проведена проверка. В нарушение действующего законодательства при выдаче разрешений на снос зеленых насаждений восстановительная стоимость в целях благоустройства не предусмотрена. Также проверкой установлено, что обследование зеленых насаждений перед выдачей разрешений на снос проведено поверхностно, без установления фактического произрастания деревьев и их состояния, без оценки действительной необходимости их сноса. Составление достоверной пересчетной ведомости на вырубаемые и пересаживаемые деревья не обеспечено, — говорится на сайте прокуратуры.

Несмотря на установленные законодателем требования о максимальном сохранении зеленого фонда городских и сельских поселений, закрепленного Федеральным законом «Об охране окружающей среды», МКУ «УКХ г. Орла» согласован проект по благоустройству территории, предусматривающий многочисленную вырубку деревьев. Варианты максимально возможного сохранения элементов зеленого фонда города не рассматривались.

При этом проектом благоустройства территории, прилегающей к КДЦ «Металлург», предусмотрены работы по восстановлению зеленой зоны, не соразмерные объему вырубленных деревьев. Однако вопрос о возможности внесения изменений в проект органами власти не рассматривался.

По фактам нарушений прокуратурой Северного района г. Орла в адрес мэра г. Орла внесено представление. Материалы проверки с постановлением, вынесенным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, направлены в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время проводится процессуальная проверка.

Ранее органами прокуратуры также проводились проверки по фактам вырубки зеленых насаждений на территории г. Орла. Орловской природоохранной межрайонной прокуратурой установлено, что при высоком объеме вырубки деревьев, произведенном в течение 2021-истекшем периоде 2022 г., администрацией г. Орла надлежащие меры по восстановлению природных ресурсов не принимаются. В этой связи природоохранным прокурором в суд направлено заявление об обязании администрации г. Орла обеспечить разработку схем и планов озеленения территории города и проведении на их основании озеленения территории города.