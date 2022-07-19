19 июля 2022



Прокуратура области не нашла оснований для переносов сроков капремонта домов

Прокуратурой Орловской области проведена проверка по факту переноса сроков капитального ремонта общего имущества ряда многоквартирных домов. В пресс-службе ведомства сообщили, что в соответствии с постановлением облправительства от 27.05.2022 №291 краткосрочный план реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в 2021-2023 гг. изложен в новой редакции. В отношении 556 домов произвольно изменены сроки ремонтных работ. Вместе с тем, собственники соответствующих многоквартирных домов решение о переносе срока капитального ремонта не принимали. Органами власти при принятии указанного решения не приняты во внимание сведения о фактическом износе основных конструктивных элементов домов, в связи с чем объективные основания для переноса срока их ремонта отсутствуют. По фактам нарушений прокуратурой области в адрес замгубернатора по развитию инфраструктуры внесено представление.

Материалы проверки вместе с постановлением, вынесенным прокуратурой в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, направлены в органы предварительного расследования для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы организации реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, по ст. 293 УК РФ (халатность).

 

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Опубликовано 19 Июл 2022 в 14:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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