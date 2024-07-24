Прокуратура Орловской области завершила уголовное дело в отношении одного из руководителей кооператива «Сберегательный союз»: 539 человек лишились более 232 млн рублей

Во вторник, 23 июля 2024 года, стало известно, что прокуратура Орловской области завершила расследование уголовного дела в отношении одного из руководителей потребительского кооператива «Сберегательный союз». Его обвиняют в мошенничестве, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, обвиняемый вместе с сообщниками создал потребительский кооператив «Сберегательный союз», который работал по принципу финансовой пирамиды и действовал в пяти регионах страны, включая Орловскую область.

— Соучастники, используя рекламу и иные средства, создающие мнимое впечатление о надежности и прибыльности кооператива, привлекали в качестве пайщиков граждан, преимущественно пенсионного возраста. Будучи обманутыми, потерпевшие передавали в виде вкладов якобы под высокий процент личные сбережения, — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Всего от мошенничества пострадали 539 человек. Потерпевшие лишились более 232 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Астрахани для рассмотрения по существу. Ранее один из соучастников уже был признан виновным.