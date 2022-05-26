26 мая 2022



Прокуратура помогла сироте получить благоустроенное жилье в Глазуновском районе

Прокуратура Глазуновского района по поступившему обращению провела проверку соблюдения жилищных прав местного жителя, имеющего статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что заявитель в трехлетнем возрасте остался без попечения родителей, в 2016 году как ребенок-сирота поставлен на учет по обеспечению жилым помещением специализированного жилого фонда. Однако жилье ему по достижению 18-летнего возраста предоставлено не было.

В целях восстановления нарушенных прав заявителя прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации Глазуновского района предоставить сироте благоустроенное жилье.

Требования прокурора судом удовлетворены.

В результате вмешательства прокуратуры жилищные права молодого человека восстановлены, ему предоставлена благоустроенная квартира, сообщает пресс-служба ведомства.

 

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Опубликовано 26 мая 2022 в 12:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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