Прокуратура помогла сироте получить благоустроенное жилье в Глазуновском районе

Прокуратура Глазуновского района по поступившему обращению провела проверку соблюдения жилищных прав местного жителя, имеющего статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что заявитель в трехлетнем возрасте остался без попечения родителей, в 2016 году как ребенок-сирота поставлен на учет по обеспечению жилым помещением специализированного жилого фонда. Однако жилье ему по достижению 18-летнего возраста предоставлено не было.

В целях восстановления нарушенных прав заявителя прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации Глазуновского района предоставить сироте благоустроенное жилье.

Требования прокурора судом удовлетворены.

В результате вмешательства прокуратуры жилищные права молодого человека восстановлены, ему предоставлена благоустроенная квартира, сообщает пресс-служба ведомства.